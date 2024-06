An Tankstelle Schüsse in Merseburg – Verdächtiger in Untersuchungshaft

Hauptinhalt

24. Juni 2024, 10:59 Uhr

Am Mittwochabend sind in Merseburg an einer Tankstelle mindestens drei Menschen durch Schüsse verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, der gefasste Verdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.