SEK-Einsatz Merseburger verletzt Frau und verbarrikadiert sich – Haftbefehl erlassen

02. Dezember 2024, 14:59 Uhr

In Merseburg hat ein Mann eine Frau verletzt und sich im Anschluss daran in seiner Wohnung verbarrikadiert. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei nahm den 38-Jährigen am Samstag fest. Laut Staatsanwaltschaft wurde inzwischen ein Haftbefehl erlassen.