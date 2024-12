Das Spezialeinsatzkommando der Polizei nahm den 38-Jährigen schließlich fest. Einem Polizeisprecher zufolge verschafften sich die Beamten Zutritt in die Wohnung. Dort hätten sie den Mann leicht verletzt in der Wohnung gefunden. Die Staatsanwaltschaft will am Sonntag über einen Haftantrag entscheiden.