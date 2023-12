Bildrechte: dpa

Kurz vor Eröffnung Weihnachtsmarkt in Merseburg: Zelt-Dach der Eislaufbahn eingestürzt

01. Dezember 2023, 06:10 Uhr

Auf dem Weihnachtsmarkt in Merseburg sollte am Freitag die Eislaufbahn eröffnen. Doch am Vorabend ist das Zelt über der Bahn eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Ob die Eislaufbahn noch in Betrieb genommen werden kann, ist noch unklar.