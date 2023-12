Bildrechte: Stadtwerke Merseburg / MDR

Offizielle Eröffnung abgesagt Weihnachtsmarkt in Merseburg: Zeltdach der Eislaufbahn eingestürzt

01. Dezember 2023, 06:25 Uhr

Auf dem Weihnachtsmarkt in Merseburg sollte am Freitag die Eislaufbahn eröffnen. Doch am Vorabend ist das Zelt über der Bahn eingestürzt. Verletzt wurde niemand.