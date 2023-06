Die Merseburger Zaubersprüche sollen besser vermarktet werden. Dazu will die CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. Das teilte CDU Fraktionschef Guido Heuer am Rande einer auswärtigen Fraktionssitzung in Merseburg mit.