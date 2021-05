Die mehr als 1.000 Jahre alten "Merseburger Zaubersprüche" sollen Unesco-Weltdokumentenerbe werden. Der Antrag zur Aufnahme der einzigen in Deutschland erhaltenen heidnischen Beschwörungsformeln wird an die deutsche Unesco-Kommission übergeben. Das kündigten Vertreter des Landes Sachsen-Anhalt und der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz am Mittwoch in Merseburg an. Bei einer erfolgreichen Bewerbung könnten die Zaubersprüche 2024 oder 2025 Welterbe werden.