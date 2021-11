Cornelia und Gunther Rauchfuß wohnen gern in Steigra, dem 550-Einwohner-Ort am Rande des Naturschutzgebiets Unstrut-Triasland. Doch über die Abfallverwertungsanlage ganz in der Nähe ärgern sie sich seit Jahren. "Der Gestank – manchmal kann man wirklich nicht draußen sitzen. In den letzten Jahren ist es wirklich viel schlimmer geworden, auch mit dem Krach", sagt Cornelia Rauchfuß MDR SACHSEN-ANHALT.