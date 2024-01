Aktuelle Nachrichten des Mitteldeutschen Rundfunks finden Sie jederzeit bei mdr.de und in der MDR Aktuell App .

Die erste Windenergieanlage, die 2024 in Deutschland ans Netz gegangen ist, steht im Energiepark Bad Lauchstädt. Wie eine Unternehmenssprecherin bestätigte, wurde die Anlage am 2. Januar in Betrieb genommen. Zuvor hatte Zeit-Online unter Berufung auf die Bundesnetzagentur berichtet.