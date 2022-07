Neuer Oberbürgermeister in Merseburg tritt Amt an

In Merseburg tritt der neue Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr am Montag sein Amt an. Er bekommt am Mittag die Amtskette von seinem Vorgänger überreicht. Am 27. März wurde Müller-Bahr in der Stichwahl mit über 56 Prozent zum neuen Stadtoberhaupt gewählt. Er ist CDU-Mitglied, trat bei der Wahl aber als Einzelbewerber an.