Kohleausstieg Merseburg bekommt Zentrum für chemische Forschung

14. Februar 2024, 18:41 Uhr

Rund eine Milliarde Euro lässt sich der Bund ein neues Forschungszentrum für die chemische Industrie in Merseburg kosten. In Zusammenarbeit mit der Hochschule soll eine Kreislaufwirtschaft entwickelt werden, die auf nachwachsende Rohstoffe und Recycling setzt. Auch in Nordsachsen ist ein Forschungsstandort geplant.