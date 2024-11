In Oppin im Saalekreis (Stadt Landsberg) brennt es auf einem Wertstoffhof. Das hat die Leitstelle MDR SACHSEN-ANHALT mitgeteilt. Demnach ist Elektroschrott in erheblichem Umfang in Brand geraten. Außerdem sei das Vordach eines Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen worden.