Nahe des Flugplatzes Großbrand in Oppin: Feuerwehr beendet Lösch-Einsatz

30. November 2024, 08:23 Uhr

In Oppin im Saalekreis ist der Brand auf einem Wertstoffhof gelöscht. Die Feuerwehr hat am Abend ihren Einsatz beendet. Am Freitagvormittag war Elektroschrott in Brand geraten. Aufgrund des Großbrandes kam es im Landsberger Ortsteil Oppin im Saalekreis zu starkem Rauch.