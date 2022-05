Ab Montag rollt der Verkehr in Salzmünde über die neue Landstraße L159. Die gut 1,6 Kilometer lange Trasse ist Teil der Ortsumfahrung Salzmünde, die östlich von Salzmünde beginnt und zur Straße zwischen Benkendorf und Salzmünde führt.

In Salzmünde ist dafür die Hauptstraßenregelung der Kreuzung Straße der Einheit/Benkendorfer Straße geändert worden. Die Hauptstraße führt dann dort aus Richtung Benkendorf in Richtung Polleben zur B 180.

Unter erschwerten Bedingungen wird unterdessen an der A143 weiter gebaut. Die angepeilte Fertigstellung bis 2025 werde man wohl nicht halten können, sagte ein Sprecher der Projektmanagementgesellschaft DEGES MDR SACHSEN-ANHALT. Grund seien Probleme in den Lieferketten. Im Januar hatte die DEGES erklärt, dass die Baukosten wegen stark gestiegener Preise von 350 auf mindestes 440 Millionen Euro anwachsen. Mit dem Krieg in der Ukraine könnte ein weiterer, noch unkalkulierbarer Kostenaufschlag hinzukommen.