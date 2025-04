In Kösseln am Petersberg ( Saalekreis ) betreut Familie Danziger alte, kranke und blinde Pferde. Auf der Koppel am Dorfeingang leben fünf Pferde auf 3.800 Quadratmetern. Sie sind fast das ganze Jahr draußen. Die Tiere – wie das siebenjährige, blinde Pferd Travis – sind der Familie sehr ans Herz gewachsen. Vor allem der 21 Jahre alten Josefine Danziger, die als Intensivpflegerin arbeitet und fast jeden Cent ihres Gehaltes für die Pferde ausgibt. 600 bis 1.000 Euro kosten die Tiere, ihre Haltung inklusive Futter und Tierarzt monatlich.

Zudem gab es aus dem Ort Beschwerden über Pferdemist und entlaufene Pferde. Darauf hat die Familie nach eigenen Angaben reagiert, den Mist entfernt und den Zaun an der Koppel verstärkt. Bemühungen, die das Umweltamt in Merseburg durchaus anerkennt. An der grundsätzlichen Entscheidung, dass die Pferde die Koppel verlassen müssen, ändert das aber nichts. "Die Nutzung dieser Fläche als Pferdeweide steht der oben beschriebenen Sicherungsmaßnahme entgegen. Die Vegetation wird in Teilen vernichtet und kann sich nicht weiter stabilisieren, verdichten und sich möglichst vielschichtig bis hin zum Gehölzaufwuchs entwickeln", erklärte die Behörde.