Polizei bricht Verfolgungsjagd im Saalekreis ab

Im Saalekreis hat sich ein Autofahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und ist den Ermittlern zunächst entkommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Beamte am späten Abend des 1. Weihnachtstages in Gatterstädt (Querfurt) bemerkt, dass der Fahrer mit gestohlenen Kennzeichen an seinem Auto unterwegs war.