Bei einer Fahrzeugkontrolle in Farnstädt im Saalekreis ist am Montagabend ein junger Polizeibeamter in Ausbildung verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN-ANHALT sagte, musste er stationär in eine Klinik aufgenommen werden. Der 18-Jährige habe die Weiterfahrt eines betrunkenen Autofahrers verhindern wollen und sei dabei vom Fahrzeug mitgerissen worden.