Was an diesem Mittwochvormittag in der Cafeteria der Sekundarschule "An der Doppelkapelle" Landsberg passiert, ist alles andere als normal. Drei Gruppen sitzen in dem großen Raum, die Pause ist längst vorbei. Die größte Gruppe mit sechs Schülern sitzt im Kreis vor den Fenstern. Auf Tischen vor ihnen stehen mehrere Keyboards und Mischpulte. An der Seite stehen E-Gitarren. Konzentriert arbeiten sie an einer kurzen Klangfolge.