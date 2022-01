Beute: 110.000 Euro 76 Jahre alter mutmaßlicher Bankräuber in Halle vor Gericht

Ein älterer Herr betritt eine Bankfiliale – so weit, so normal. Was dann geschieht, ist alles andere als normal. Denn dieser 76 Jahre alte Mann im Saalekreis will keine Kontoauszüge holen. Stattdessen zückt er eine vermeintliche Waffe und verlangt Bargeld. Viel Bargeld. Ab Donnerstag steht er in Halle vor Gericht.