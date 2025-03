Amtsgericht Halle Tierquälerei in Hundepension: Frau aus dem Saalekreis verurteilt

21. März 2025, 12:21 Uhr

Die Leiterin einer Tierpension in Bad Lauchstädt sorgte im Dezember 2024 für Aufsehen, weil auf dem Gelände mehr als 100 verwahrloste und einige tote Tiere gefunden wurden. In einem anderen Verfahren am Amtsgericht Halle wurde die Frau jetzt veruteilt. Wegen Tierquälerei in mehreren Fällen darf sie mehrere Jahre keine Hunde halten oder mit ihnen arbeiten. Außerdem muss sie eine Geldstrafe zahlen.