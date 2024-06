Bei der Bürgermeisterwahl in Querfurt im Saalekreis gibt es am 9. Juni nur einen Kandidaten. Amtsinhaber Andreas Nette (parteilos) kandidiert für eine weitere Amtszeit. Weitere Bewerber haben sich nicht gemeldet. In der Mitteldeutschen Zeitung begründeten einige Parteien ihre Zurückhaltung mit fehlendem Interesse bei ihren Mitgliedern. Die CDU-Stadtratsfraktion lobte derweil die Arbeit Nettes in den vergangenen sieben Jahren und verzichtet nach eigenen Angaben deshalb auf einen eigenen Kandidaten. Die AfD erklärt ihren Verzicht mit "schlechten Gesetzen", unter denen ein Bürgermeister ihrer Partei arbeiten müsste.