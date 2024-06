Andreas Nette hat die Bürgermeisterwahl in Querfurt im Saalekreis gewonnen. Der parteilose bisherige Amtsinhaber war als einziger Bewerber angetreten. Um gewählt zu werden, musste Nette mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen bekommen. So steht es in der Kommunalverfassung des Landes Sachsen-Anhalt. Die Option "Nein" stand nicht auf dem Stimmzettel und unausgefüllte Zettel wurden als ungültig gezählt. Insofern reichte Querfurts Bürgermeister für seine Wiederwahl also eine Stimme.