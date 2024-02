In Querfurt im Saalekreis entstehen in den kommenden Jahren zwei weitere Wohngebiete. Das teilte Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) MDR SACHSEN-ANHALT mit. Demnach sollen 20 Grundstücke an zwei Standorten erschlossen werden, der erste davon im Ortsteil Lodersleben. Dort soll ein vorhandenes Wohngebiet erweitert werden. Nette sagte: "Unser Ziel ist es, dass wir dort noch in diesem Jahr Baurecht haben."