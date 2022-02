Bürgermeister Tilo Eigendorf teilt MDR SACHSEN-ANHALT mit, am 23. Januar durch ein anonymes Schreiben über die Vorwürfe informiert worden zu sein. Eine Woche später informierte er im nicht-öffentlichen Teil des Gemeinderates darüber, dass es laut anonymem Schreiben "keine Seltenheit sei, dass man in der besagten Feuerwehr den Hitlergruß zeige". Die Reaktion des Rates zum damaligen Zeitpunkt: keine. Es sei eine geradezu dahin genuschelte Information gewesen – er dachte, er habe sich verhört und nicht weiter nachgefragt, erinnert sich ein Ratsmitglied.

Einen Tag nach der Sitzung konfrontierte der Bürgermeister die betroffenen Kameraden mit den Vorwürfen. Diese stritten ab. In dem Gespräch hat Eigendorf nach eigenen Angaben deutlich gemacht, dass in der Gemeinde Teutschenthal kein Platz für rechtsextremistisches Gedankengut sei. In einem solchen Falle drohe der Ausschluss aus der Feuerwehr.

Mehrere Räte beklagen im Gespräch mit dem MDR, sie fühlten sich nicht richtig informiert über diesen Vorgang. Sie räumen den Fehler ein, bei der Sitzung nicht nachgehakt zu haben, wollen dies kommende Woche nachholen.



In dem Schreiben an die Fraktionsvorsitzenden sei zudem die Rede davon, dass eine Gemeindemitarbeiterin bereits im März vergangenen Jahres der Gemeindeleitung Hinweise auf rechtsextremistische Umtriebe in der betroffenen Feuerwehr gemeldet habe. Der Bürgermeister teilt mit, dies treffe nicht zu. Die Kommunalaufsicht des Saalekreises teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, Eigendorf werde in der Sache zu einer Stellungnahme aufgefordert. Überdies sei "der Gemeinderat oberste Dienstbehörde des Hauptverwaltungsbeamten".