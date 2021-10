Die "Friede-Glocke" ersetzt nach Angaben der Vereinigten Domstifter eine Glocke, die im ersten Weltkrieg zu Kriegszwecken eingeschmolzen worden war. Die neue Glocke wurde im sächsischen Freiberg gegossen und bei Festlichkeiten Anfang Oktober geweiht. In Zukunft soll sie dreimal am Tag läuten und so die historischen Glocken des evangelischen Gotteshauses entlasten.