Während sich für die Piloten nichts ändert – sie kontaktieren auch wie bisher "Erfurt Tower" für ihre Freigabe – sitzen die Lotsen nun nicht mehr in luftiger Höhe im Erfurter Kontrollturm, sondern ebenerdig in einem großen Kontrollraum mit zahlreichen Monitoren. Dank der hochauflösende Video- und Infrarotkameras haben sie aber weiterhin den Verkehr in Erfurt im Blick. Denn die Überwachungstechnik liefert ihnen permanent ein 360-Grad-Bild des Airports. Außerdem lassen sich mit den in Erfurt installierten Kameras ohne Mühe Details heranzoomen.

Am Bildschirm werden für die Lotsen so auch Dinge sichtbar, die bei einer Fernglas-Überwachung vor Ort bisher so nicht möglich waren, erklärte einer der Erfurter Fluglotsen: "Man muss wirklich sagen, das ist ein Vorteil gegenüber dem heutigen 'Aus-dem-Fenster-gucken', weil so eben auch große Greifvögel schneller entdeckt werden können." Diese können für startende oder landende Flugzeuge ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen. Das zeigte nicht zuletzt der Vorfall um den Piloten Chesley Sullenberger: Der musste 2009 auf dem Hudson River in New York einen Airbus A320 notwassern, nachdem Gänse in die Triebwerke gerieten, die daraufhin ausfielen. Statt hoch oben im Tower sitzen die Erfurter Fluglotsen nun vor zahlreichen Monitoren. Durch die eingesetzte Infrarottechnik haben sie aber eine deutlich verbesserte Sicht, vor allem bei Dunkelheit. Bildrechte: dpa

Zuerst war ich auch sehr skeptisch und habe gedacht, die Lotsen, die müssen doch aus dem Fenster gucken können. Mittlerweile bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es der Erfüllung der Aufgabe, nämlich einen sicheren Flugbetrieb sicherzustellen, durchaus gerecht wird. Felix Gottwald Verkehrspilot

Felix Gottwald von der Vereinigung Cockpit sieht in dem neuen System vor allem einen Zugewinn an Sicherheit im Flugverkehr. Bildrechte: Vereinigung Cockpit Für Felix Gottwald, Experte für Flugsicherung bei der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und selbst Verkehrspilot, stellen aber vor allem die nun eingesetzten Infrarotkameras einen erheblichen Sicherheitszugewinn dar: "Wenn ich nachts mit einem Fernglas aus dem Tower schaue, sehe ich beim Flugzeug eigentlich gar nichts. Mit der Infrarottechnik kann man aber auch bei Dunkelheit oder schlechter Sicht erkennen, ob Teile des Flugzeugs wie zum Beispiel das Fahrwerk ausgefallen sind oder ob vielleicht ein Triebwerk brennt."