Erleichterung für Pendler im Saalekreis: Seit dem frühen Dienstagmorgen setzt die Fähre zwischen Wettin und Zaschwitz wieder über. Sie war für mehrere Wochen zur sogenannten Revision an Land. Dabei wurde das Schiff nach Angaben von vor Ort für rund 200.000 Euro generalüberholt. Pendler hatten in dieser Zeit Umwege in Kauf nehmen müssen.