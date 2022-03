Allerdings steigen die Preise merklich an, sagt Christof Günther von der InfraLeuna: "Das ist die Kehrseite der Medaille." Russland selbst sei dabei aber nicht der Preistreiber: "Aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen gibt es eine große Verunsicherung unter den Marktteilnehmern. Das treibt den Preis in die Höhe."

Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze Bildrechte: Sven Schulze

Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) kann derzeit auch keine Versorgungsengpässe erkennen. Allerdings will er nicht spekulieren, was in einigen Wochen ist. "Die Fakten sind, dass die Lieferungen bei Gas und Öl weiter laufen. Es wäre deshalb falsch, jetzt in Panik zu verfallen."