Nachdem die Schleuse Wettin wieder funktioniert, steht demnach für die Fähre Brachwitz der sogenannte Fähren-TÜV an. Die Saale-Fähre wird in der Werft in Alsleben überholt. Rund drei Wochen sollen Überholung und TÜV dauern und das bedeutet lange Umwege für die Autofahrer. Die Brachwitzer Fähre zwischen dem nördlichen Saalekreis und der Stadt Halle (Saale) nutzen täglich rund 1.000 Menschen.