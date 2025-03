In Schiepzig, einem Ortsteil von Salzmünde im Saalekreis, hat die Polizei am Samstagabend ein Rechtsrock-Konzert unterbunden. Dazu wurden Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der überregionalen rechtsextremistischen Szene erwartet, teilte die Polizei am Sonntag mit.