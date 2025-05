Weltweit erste Anlage Schkopau bekommt Anlage zur Gewinnung von Phosphor aus Klärschlamm

26. Mai 2025, 06:56 Uhr

Das Element Phosphor ist ein wichtiger Bestandteil von Düngemitteln. Doch in der EU wird der Rohstoff knapp. In Schkopau soll deshalb eine Anlage entstehen, in der Phosphor aus Klärschlamm gewonnen werden kann. Es ist die weltweit erste Anlage dieser Art. Der Bau wird vom Umweltministerium gefördert.