In Schkopau im Saalekreis haben sich innerhalb von zwei Tagen zwei Männer bei Stürzen verletzt. Beide waren in das einsturzgefährdete Kulturhaus "Bau X50" in der Ladenstraße eingedrungen. Das teilte die Polizei mit. Am vergangenen Mittwochabend befand sich demnach ein 34-jähriger Mann din dem leerstehenden Gebäude und stürzte aus etwa 10 Metern Höhe in die Tiefe. Er sei von der Feuerwehr gerettet und anschließend intensivmedizinisch in einer Spezialklinik in Halle versorgt worden.