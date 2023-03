Stichwort: Gefährderansprache Unter einer Gefährderansprache versteht man, dass die Polizei Personen über die Rechtslage und mögliche Handlungen der Polizei informiert, wenn – so das Deutsche Polizeigesetz – Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass "eine Person in einem überschaubaren Zeitraum die öffentliche Sicherheit stören wird".

Am 8. März 2023 war die Frau in ihrer Wohnung in Bad Lauchstädt mutmaßlich von ihrem Ex-Mann erschossen worden. Als die Polizei eintraf, schoss der 61-Jährige aus einem Fenster der Wohnung auch in Richtung der Beamten. Ein SEK verschaffte sich Zugang zur Wohnung und fand eine Frau und einen Mann mit Schussverletzungen. Beide starben noch am Unglücksort. Die Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt im häuslichen Umfeld dauerten an, hieß es wenige Tage nach der Tat von der Polizei.