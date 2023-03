Am Frauentag, am 8. März 2023, war eine 59-jährige Frau in ihrer Wohnung in Bad Lauchstädt mutmaßlich von ihrem Ex-Mann erschossen worden. Als die Polizei eintraf, schoss der 61-Jährige aus einem Fenster der Wohnung auch in Richtung der Beamten. Ein Sondereinsatzkommando (SEK) verschaffte sich Zugang zur Wohnung und fand die Frau und den Mann mit Schussverletzungen. Mutmaßlich hatte der 61-Jährige erst auf die Frau und dann auf sich selbst geschossen. Beide starben noch am Unglücksort.