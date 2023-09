Besonders am Wochenende ist in Zappendorfs Mitte richtig Betrieb, die Reaktionen auf das Softeis aus der Maschine sind durchweg positiv. Die Leute filmen sich beim Eiszapfen und kommen ins Gespräch. Dass die Maschine solch eine Attraktion werden würde, hätte Franziska Breitkopf nicht gedacht. Dafür hat sie sich nun in die Welt des Softeises begeben. Jede Woche bietet sie eine neue Sorte an.