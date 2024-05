300 Hektar Umstrittener Solarpark am Geiseltalsee geplant

Hauptinhalt

16. Mai 2024, 15:26 Uhr

Ein etwa 300 Hektar großer Solarpark soll am Geiseltalsee bei Mücheln entstehen. Der Stadtrat von Braunsbedra im Saalekreis hat am Mittwoch für das Projekt gestimmt. Unter Anwohnern ist der Solarpark umstritten. Eine Bürgerinitiative will gegen die Pläne klagen.