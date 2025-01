Nach "Rudelstellung" kann das körperliche und seelische Wohlbefinden der Tiere leiden, wenn sie keine verlässliche Möglichkeit haben, in der ihnen angeblich eigenen Stellung im Rudel zu leben. In einem Tiktok-Video sagt die im Fall aus Bad Lauchstädt Beschuldigte: "Hunde sowie auch Menschen oder auch andere Tierarten – die Rollen sind angeboren, die sind festgelegt, es gibt nur einen, der ein Alpha sein kann."



Dr. Juliane Bräuer leitet die Forschungsgruppe HundeStudien des Max-Planck-Institutes für Geoanthropologie in Jena. Sie hat Biologie studiert und darin promoviert und hat eine Habilitation in Psychologie. Zur Theorie der Rudelstellung sagt sie: "In meinen Augen gibt es überhaupt keine wissenschaftlichen Belege für diese Theorie." In ihrem Arbeitsalltag erlebe sie oft, dass "in der Hundewelt geballtes Halbwissen und Erfahrungswerte vermischt werden." Sie finde es "fast schon kriminell", dass Menschen sich als "vom Fach" inszenierten und dann Theorien wie die der Rudelstellung verbreiteten: "Das passt leider sehr gut in unsere Zeit mit Fake News." Auch für Verhaltensforschung, so Bräuer, brauche es eine fundierte wissenschaftliche Ausbildung.



Sie kritisiert in dem Kontext auch "Hundeflüsterinnen" wie Maja Nowak, die die Theorie der Rudelstellung verbreitet hatte – und das 2013 und 2014 auch in einer Dokuserie des ZDF. Bräuer hebt im Gegensatz dazu die Arbeit des "Wolf Science Center" in Wien hervor. Das erforsche die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Wölfen und Hunden wissenschaftlich. Eine der Erkenntnisse der Forschung aus Wien sei, dass Rudel von Hunden in der Regel "schlechter" funktionierten als Wolfsrudel, "weil die meisten Hunde im Gegensatz zu Wölfen dafür gemacht sind, mit Menschen zu leben."