Industrie im Süden von Sachsen-Anhalt Umstrittenes Gewerbegebiet bei Halle: Anwohner fürchten Lärm und Schadstoffe

Weil das Industriegebiet "Star Park" am Stadtrand von Halle so gut wie voll ist, hätte die Saalestadt gern ein weiteres Industriegebiet – den "Star Park II". Gebaut werden soll er im Saalekreis. In den umliegenden Ortschaften wächst aber die Sorge vor einer zusätzlichen Belastung. Demnächst will der Gemeinderat von Kabelsketal beraten.