Ministerpräsident Haseloff hatte bereits in der Vergangenheit an die Kommune appelliert , sich solidarisch mit dem Vorhaben zu zeigen und den "Star Park II" zu unterstützen. Auch Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD) hatte betont, wie wichtig das geplante Gewerbegebiet sei.

Der Gemeinderat in Kabelsketal will sich Mitte Juni mit dem Vorhaben auseinandersetzen und könnte dann einen Grundsatzbeschluss zum "Star Park II" fassen. Nach Angaben des Gemeinderatsvorsitzenden in Kabelsketal waren die Positionen in dem Gremium zuletzt ausgeglichen.