Was ist Starkregen? Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe spricht ab Niederschlägen von mehr als 25 Millimetern pro Stunde oder mehr als 35 Millimetern in sechs Stunden von Starkregen.



Wenn der Regen nicht schnell genug versickert, können Sturzfluten in Folge sein. Die können überall in Deutschland auftreten, nicht nur in der Nähe von Flüssen, Bächen oder anderen Fließgewässern.