Seit Dienstagabend standen in Mücheln im Saalekreis etwa 50 Strohballen in Flammen – vor Ort konnte die Polizei einen Verdächtigen festnehmen. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, wird wegen mutmaßlicher Brandstiftung ermittelt. Über einen Haftantrag müsse die Staatsanwaltschaft entscheiden.