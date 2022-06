Nach dem Brand von 250 Strohballen in Mücheln im Saalekreis, wurde am Mittwoch gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen. Die Polizei hatte ihn am Tatort am Dienstag vorläufig festgenommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, wird wegen mutmaßlicher Brandstiftung ermittelt.