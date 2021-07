Außerdem beschloss der Kreistag in Merseburg die Gewährung von zinslosen Liquiditätskrediten an Gemeinden des Saalekreises. Somit erhalten die Städte Leuna, Querfurt, Bad Dürrenberg und Schraplau sowie die Gemeinde Steigra im laufenden Haushaltsjahr eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von insgesamt 9,3 Millionen Euro, um laufende Aufgaben abzusichern.