Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Tankstelle in Merseburg (Saalekreis) eingebrochen und haben einen hohen fünfstelligen Schaden verursacht. Die Täter beschädigten die Eingangstür, um in die Tankstelle an der Bundesstraße 181 zu gelangen, wie die Polizei mitteilte. Schließlich transportierten sie einen Geldautomaten ab und flohen, noch bevor die Polizei eintraf.