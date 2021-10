Nachdem am Montagnachmittag im Saalekreis eine Scheune in Flammen aufgegangen ist, geht die Feuerwehr bei der Brandursache inzwischen von Brandstiftung aus. Ein 19 Jahre alter Tatverdächtiger wurde in der Nacht zum Dienstag vorläufig festgenommen. Nun sitzt der mutmaßliche Brandstifter in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Halle habe am Dienstagnachmittag den Haftbefehl erlassen, sagte ein Polizeisprecher.