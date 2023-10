Im Geiseltalsee ist am Sonntag ein Taucher ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Halle am späten Nachmittag mitteilte, fanden andere Taucher den Mann leblos an der Wasseroberfläche. Die Gruppe war zuvor gemeinsam in die Tiefe aufgebrochen. Der Verunglückte hatte sich dann entfernt.