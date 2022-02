Die betroffene Kita blieb ohne Leitung, wird seither kommissarisch geführt von einer Leiterin, die, so klagen Erziehende und Eltern, bis heute offenbar keinen Leiterkompetenzkurs erfolgreich absolviert haben soll. Nachfragen zum Themenkomplex ließ Bürgermeister Tilo Eigendorf (UBV) unbeantwortet. Eine Erzieherin wundert sich: "Die zweitgrößte Einrichtung der Gemeinde wird also von einer Kinderschutzfachkraft geführt, die bis dahin leitungstechnisch nie in Erscheinung getreten ist." Von Gemeindemitarbeitenden und Erzieherinnen heißt es, diese kommissarische Leiterin dieser Einrichtung sei gut mit Teresa Kübler befreundet und sehen hier einen Zusammenhang. "Diese Behauptungen entbehren jeglicher Grundlage", protestiert Bürgermeister Eigendorf über seinen Anwalt.

Geradezu kurios wirkt das Zitat Teresa Küblers, das die Mitteldeutsche Zeitung (€) im Zusammenhang mit dem Arbeitsgerichtsprozess einer Erzieherin im Zuge nicht bestätigter Alkoholvorwürfe abgedruckt hat. Grundsätzlich sei jeder an Recht und Gesetz gebunden und besonders in den Kitas habe das Personal eine große Verantwortung gegenüber Kindern und Eltern, heißt es da. Weiter zitiert die Zeitung Kübler, die Gemeinde als Träger achte bei der Kinderbetreuung auf Qualität, kooperiere deshalb als Förderkita mit der Hochschule Merseburg , setze auf heilpädagogische Inhalte und bilde selbst aus.

Grundsätzlich ist jeder an Recht und Gesetz gebunden, und besonders in Kitas hat das Personal eine große Verantwortung gegenüber den Kindern und Eltern.

Umstände, die ein fragwürdiges Licht auf das Qualitätsverständnis von Teresa Kübler werfen, gibt es noch mehr: So wurde eine Erzieherin eingestellt, die dann Kinder geschüttelt und mit einem Schuh beworfen haben soll. Es gab Dienstaufsichtsbeschwerden, die die Gemeinde Teutschenthal unter Verweis auf den Datenschutz nicht bestätigt, wohl aber das Jugendamt des Saalekreises in Merseburg. Von dort heißt es, die Vorwürfe seien bekannt und würden bearbeitet, das Verfahren sei nicht abgeschlossen. Bisherige Folge: zahlreiche Versetzungen der Erzieherin quer durch verschiedene Betreuungseinrichtungen der Gemeinde. Ob die Verfehlungen Grund für die vielen Versetzungen seien, fragt MDR SACHSEN-ANHALT Bürgermeister Tilo Eigendorf. Dieser antwortet nicht.

Eltern und Erzieherinnen in der Gemeinde zeigen sich von all diesen Vorgängen "verunsichert". Im Gemeindeforum Teutschenthal auf Facebook ist zu lesen, Erzieherinnen würden "wechseln wie die Unterhosen". Kinder hätten keine Bezugspersonen mehr. In der Tat: Der Abgang der Erzieherinnen raus aus Teutschenthal ist gewaltig. Vor Gericht gab Teresa Kübler an, zum Zeitpunkt der Alkoholvorwürfe arbeiteten 15 Erzieherinnen in der Einrichtung. Nach einem halben Jahr sind nur noch zwei davon übrig.