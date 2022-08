Hinter dem neuen Platz steckt das Projekt „jung.engagiert.Teutschenthal“ und das Förderprogramm „AUF!leben – Zukunft ist jetzt“ der Deutschen Kinder und Jugendstiftung (DKJS). „Wir wollen junge Menschen ermöglichen, sich viel stärker an der Gestaltung ihrer Gemeinde zu beteiligen, um Teutschenthal auch zu ihrem Ort, zu ihrer Heimat zu machen“, sagt Anne Rolvering, Vorsitzende der Geschäftsführung der DKJS.

Daher hat die Stiftung die Jugendlichen von der Idee über die Konzeption bis hin zur Umsetzung begleitet und finanziell unterstützt. „Begonnen hat alles mit einem Aufruf des auf Facebook“, erzählt Mandy Vater. Sie ist Jugendprojektleiterin und unterstützt die Jugendlichen vor Ort. Geklappt habe das leider nicht ganz so, wie sie es sich vorgestellt habe, da sich ihre Zielgruppe – die Kinder und Jugendlichen – heute auf anderen sozialen Medien, wie TikTok und Instagram aufhält. Aber sie hatten Glück. „Wir hatten zu einem Treffen hier auf dem alten Sportplatz aufgerufen und als dann niemand kam, haben wir einfach die Kinder, die hier eh schon gespielt haben, angesprochen". Von da schlossen sich ein paar Jugendliche zur Projektgruppe „jung.engagiert.Teutschenthal“ zusammen und tauschten sich darüber aus, was in einer kinder- und jugendfreundlichen Gemeinde nicht fehlen darf.