Eine andere Mutter gibt an, sich sehr unter Druck gesetzt gefühlt zu haben: "Es ging darum, dass wir einen Vertrag zum Vermögensaufbau abschließen sollen, wenn wir unseren Kindern Armut ersparen wollen." Flyer der DVAG sollen verteilt worden sein. Die Bilder dieser Flyer liegen MDR SACHSEN-ANHALT vor. Von "Konditionen", die "am besten zu Ihrem Schützling" passen, ist die Rede.

Ein Vater habe sich sodann persönlich über den Vorfall bei Teutschenthals Bürgermeister Tilo Eigendorf (Unabhängige Bürgervereinigung Teutschenthal) beschwert. Inoffiziell, aber deutlich habe er ihm mitgeteilt, "dass es indiskutabel war und überhaupt nicht geht". Weiter erinnert sich der Beschwerdeführer: "Der Bürgermeister hat allerdings konsequent abgewiegelt und das Thema gewechselt." Die Gemeinde hingegen gibt an, keine Beschwerden erhalten zu haben.

Michael Bernd Heinrich, Leiter der Niederlassung der Deutschen Vermögensberatung in Teutschenthal, räumt auf Nachfrage den Besuch seiner Mitarbeiter bei dem Elternabend ein. Die Mitarbeiter seien allerdings "als Privatpersonen" in der Kita gewesen. Das Wort "Deutsche Vermögensberatung" sei nicht gefallen, auch Flyer seien nicht verteilt, sondern lediglich ausgelegt worden – in einer kleinen Lokomotive.