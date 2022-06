Das Gewebegebiet Star Park II könnte in der Gemeinde Teutschenthal im Saalekreis errichtet werden. Der Bürgermeister von Teutschenthal, Tilo Eigendorf (UBV), hat angekündigt, dass das neue Gebiet in seinem Ort gebaut werden könnte. Er versicherte, dass es keinen Gegenwind geben werde.

Schon im vergangenen Herbst habe der Gemeinderat in Teutschenthal einstimmig beschlossen, einen großen Gewerbepark zu entwickeln, so Eigendorf. 150 Hektar westlich der A143 seien vorgesehen, könnten aber auf 200 Hektar erweitert werden. In der unmittelbaren Umgebung wohne niemand.